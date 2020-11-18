Печальный рекорд: за сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев COVID-19, скончались 24 человека

Это рекордное число смертей от вируса с начала пандемии в стране. По иным причинам скончались еще 8 зараженных. С начала пандемии в Литве установлено 38 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 002 человека, 9 362 — выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных. В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!