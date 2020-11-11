Печальный рекорд: в Литве за сутки умерло от коронавируса 14 человек(14)
За последние сутки в Литве подтверждены 1433 новых случая COVID-19, от коронавируса скончались 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За последние сутки в Литве подтверждены 1433 новых случая COVID-19, от коронавируса скончались 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии.
По иным причинам скончались шесть зараженных.
В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 262 человека, продолжают болеть 21 339 человек, выздоровели 6608 человек.
В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 78 306 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 432 привозных случая.
За минувшие сутки проверено 13 092 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 132 514 тестов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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