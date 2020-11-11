Печальный рекорд: в Литве за сутки умерло от коронавируса 14 человек

Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии.

По иным причинам скончались шесть зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 262 человека, продолжают болеть 21 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 78 306 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 432 привозных случая.

За минувшие сутки проверено 13 092 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 132 514 тестов.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!