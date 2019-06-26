ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.
Как ранее сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс, согласно документу "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", пишет ТАСС.
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