ПАСЕ прекратила санкционное противостояние с Россией. Депутаты от Эстонии были против



В связи с беспрецедентной ситуацией руководство СЕ и ПАСЕ приняло принципиальное политическое решение: любой ценой удержать Россию в своих рядах. Критическую риторику в адрес Москвы в залах Дворца Совета Европы постепенно заменили слова о необходимости диалога с Россией. Главным аргументом сторонников идеи возвращения российской делегации в ПАСЕ стало сохранение доступа для миллионов россиян к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), которого они будут лишены в случае, если Россия перестанет быть членом СЕ.

Для того, чтобы дать возможность России вернуться в ПАСЕ, было решено изменить регламент ассамблеи таким образом, чтобы дать возможность российской делегации начать все с чистого листа, забыв о пятилетнем санкционном противостоянии.

Бюджет ценой демократии



Как отметил во время дебатов, предшествовавших голосованию, председатель группы Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ, поляк Александр Почей, резолюция по изменению регламента в угоду России расколола ассамблею. Действительно, наверное, это была одна из самых жестких дискуссий за всю историю существования этого органа. И не только потому, что участие в дебатах приняли почти 70 депутатов, а рассмотрение поправок к резолюции превратилось в многочасовые ночные прения. Дело в том, что ни одна политическая группа и ни одна национальная делегация не имели единой позиции относительно возвращения российской делегации. По этой причине выступления депутатов во время дебатов нередко выходили за пределы дипломатической сдержанности.

"Сэр Уинстон Черчилль, отец-основатель ПАСЕ, ужаснулся бы, если бы увидел эту политику умиротворения агрессора. Мы стараемся сохранить финансирование нашей организации ценой демократии", — заявил британский депутат-консерватор Роджер Гейл. По его словам, "в обмен на 70 миллионов сребреников РФ требует вернуть ей полномочия" и исключить введение санкций в будущем, что является "позорным шантажом".

Латвийский депутат-социалист Борис Силевич предостерег, что принятие резолюции подорвет доверие к организации, которая "собирается отказаться от своих базовых ценностей". По его мнению, это будет похоже на то, что "мы сдались", что "поддерживаем действия России". "Как мы сможем критиковать другие страны, если смотрим сквозь пальцы на более серьезные нарушения России?" — спросил коллег депутат.

Санкции ничего не решают



Никто не намерен ни признавать аннексию Крыма, ни забыть о судьбе украинских политических заключенных в российских тюрьмах — в этом попытался убедить присутствовавших немецкий депутат от ЕНП Андреас Ник (Andreas Nick). "Если представители РФ вернутся, то они услышат много критики в свой адрес, и мы сможем заставить Россию выполнять обязательства", — пообещал парламентарий.

Социалистка из Норвегии Лиз Кристоферсен считает, что вернуть Россию надо ради того, чтобы 143 миллиона россиян имели доступ к ЕСПЧ. "Политические санкции вводят другие организации, пребывание России в СЕ отвечает интересам всех европейцев", — заявила она.

Но это еще не финал



По некоторой информации, российские депутаты прибыли в Страсбург еще вечером 24 июня. Однако даже принятие решающей резолюции не гарантирует, что утром 25 июня они займут свои места в зале заседаний и приступят к работе в ПАСЕ. Ведь процедуру обжалования полномочий национальных делегаций никто не отменял. И в ассамблее уже набралось 30 депутатов от пяти стран, которые готовы во время открытия сессии 25 июня заявить, что оспаривают полномочия российской делегации. В этом случае ассамблея будет вынуждена принять это во внимание и подготовить соответствующий доклад в мониторинговом комитете.

Несмотря на серьезное сокращение санкционного инструментария, ПАСЕ все еще может принимать штрафные меры против национальных делегаций. Например, запрещать депутатам страны, нарушившей принципы СЕ, быть докладчиками, возглавлять комитеты и входить в состав мониторинговых миссий.

Пока сложно сказать, согласится ли Москва вернуться в ассамблею на таких условиях. Ведь накануне председатель комитета Госдумы РФ по иностранным делам Леонид Слуцкий заявил, что если против российской делегации "будут применены хоть наименьшие санкции", то она "не видит возможности работать в ПАСЕ".

Российский файл



Россия вступила в серьезный конфликт с ПАСЕ в апреле 2014 года, когда делегация Госдумы была лишена права голоса из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва ни одного из требований резолюции по Украине не выполнила, санкции против нее в ПАСЕ продлевались еще несколько раз.