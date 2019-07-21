Партия Владимира Зеленского победила на выборах в Верховную Раду

По данным экзитполлов, партия ”Слуга народа” набирает 42-44% голосов. Штаб ”Слуги народа” также заявил, что представители партии, по предварительным данным, побеждают во всех 13 одномандатных округах Киева, передает "Медуза".

На втором месте — партия ”кума Путина” Виктора Медведчука ”Оппозиционная платформа — За жизнь”, она набирает 11-12% голосов. Медведчук уже заявил, что партия не до конца удовлетворена результатами выборов и готовится к ”новому этапу борьбы”. В ”Оппозиционной платформе” отметили также, что она готова помогать ”Слуге народа”, но не будет сотрудничать с проевропейскими партиями.

Партия лидера группы ”Океана Эльзы” преодолела пятипроцентный барьер. ”Голос” Святослава Вакарчука набирает на выборах более 6% голосов. Партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, по данным экзит-поллов, набирают по 8%. Остальные партии в Верховную Раду, скорее всего, не пройдут.