Парламентские выборы в Киргизии: в Бишкеке после оглашения результатов начались беспорядки. Милиция применяет спецсредства
Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа.
С утра на центральной площади города Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Милиция оттеснила митингующих от Белого дома, часть из них перешла на соседние улицы, часть расходится. Подъехали водометы. Протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, блокируют улицы мусорными баками и поджигают их. В центре города очень много людей.
При этом некоторые из них рассказали корреспонденту агентства, что в толпе были провокаторы, которые кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.
Накануне в Киргизии состоялись парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" с 24,52 процента голосов и "Мекеним Кыргызстан" с 23,89, процента, центристские "Кыргызстан" с 8,73 и "Бутун Кыргызстан" с 7,11 процента.
Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
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