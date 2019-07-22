Парламентские выборы на Украине: лидирует партия президента Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство по итогам обработки 50,01% протоколов, сообщает РИА «Новости».

«Слуга народа» набирает 42,45%.

«Оппозиционная платформа — за жизнь» 12,88%, «Европейская солидарность»--8,64%, «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» – 6,38%.

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.

Как сообщило агентство РБК-Украина, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине.