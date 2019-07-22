Парламентские выборы на Украине: лидирует партия президента Зеленского(1)
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета 50% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета 50% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.
Партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство по итогам обработки 50,01% протоколов, сообщает РИА «Новости».
«Слуга народа» набирает 42,45%.
«Оппозиционная платформа — за жизнь» 12,88%, «Европейская солидарность»--8,64%, «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» – 6,38%.
При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.
Как сообщило агентство РБК-Украина, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.
Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине.
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