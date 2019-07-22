Парламентские выборы на Украине: лидирует партия президента Зеленского

По результатам подсчета 35,5% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.19 %

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.45 %

"Европейская солидарность" - 8.71%

"Батькивщина" - 8.15%

Партия "Голос" - 6.39%



При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.



Как сообщило агентство РБК-Украина, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине.