Парламентская группа по связям с Азербайджаном призвала стороны прекратить конфликт
Депутатская группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном выступила с публичным заявлением. Приводим его в неизменном виде:
Депутатская группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном выступила с публичным заявлением. Приводим его в неизменном виде:
Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном с большой тревогой наблюдает за эскалацией военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где уже погибли многие невинные люди.
Мы поддерживаем разрешение конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Выражаем полную поддержку суверенитету всех государств в регионе, их территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.
Учитывая серьезность сложившейся ситуации, призываем обе стороны прекратить враждебные действия, восстановить перемирие и вернуться за стол переговоров, тем самым возглавив все предлагаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ начинания, опирающиеся на принципы Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ и его прикладные элементы, и, таким образом, дать новый толчок мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Это — наиболее важный фактор для стабилизации и развития всего региона.
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