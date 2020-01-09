Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit

Сделку по Brexit подержали 358 депутатов, 234 проголосовали против.

После одобрения палатой общиной документ поступит на рассмотрение палаты лордов британского парламента. В случае принятия, он должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Если соглашение будет одобрено на всех уровнях, Великобритания покинет Евросоюз 31 января 2020 года.