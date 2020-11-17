Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Документ направили в законодательный орган накануне. Согласно указу Тайипа Эрдогана, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.

Президент Турции заявил 11 ноября, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, и страны будут участвовать в "совместной миротворческой миссии".

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и Турция будут работать через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Как ранее заявил президент Владимир Путин, Баку и Анкара "всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях", однако Москве удалось убедить их в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.