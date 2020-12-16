Парламент Молдовы вернул русскому языку официальный статус

"Решение принято 55 голосами [из 101] во втором чтении", — констатировала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

"Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком", — говорится в документе. В нем отмечается, что государственные служащие обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык — молдавский.

Как говорится в документе, гражданам гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках проживающих на территории республики этносов. В то же время изучение государственного языка остается обязательным во всех учебных заведениях.

Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание.