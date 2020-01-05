Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ)".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака, в результате одного из которых 2 января были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.