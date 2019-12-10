10.12.2019, 14:41
Парламент Финляндии избрал Санну Марин новым премьер-министром страны
Парламент Финляндии голосами 99 против 70 (30 депутатов не присутствовали) избрал социал-демокората Санну Марин новым премьер министром страны, сообщает YLE.
Парламент Финляндии голосами 99 против 70 (30 депутатов не присутствовали) избрал социал-демокората Санну Марин новым премьер министром страны, сообщает YLE.
Для оформления процедуры назначения нового премьер-министра нужна еще подпись президента республики Саули Ниинистё.
Санна Марин возглавит 76 правительство в истории Финляндии.
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