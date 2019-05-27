Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Предложение о вотуме недоверия внесли в парламент депутаты оппозиционной Социал-демократической партии Австрии. Ее поддержали партия "Сейчас — Список Пильца" и правая Австрийская партия свободы, которая осталась за бортом правительства после отказа Себастьяна Курца продолжать с ней сотрудничество в коалиционном правительстве.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной распада послужил скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер и лидер АНП Себастьян Курц объявил, что из-за этих кадров отказывается от сотрудничества с АПС из-за подозрений в злоупотреблении властью партнерами. В результате министры от АПС ушли в отставку, и было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов.