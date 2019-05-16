Парламент Австрии одобрил запрет хиджаба в начальной школе

Запрещено "ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", отмечается в постановлении законодательного органа.

Действие нововведения, однако, не распространяется на кипу — еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, цитирует агентство dpa выдержку из документа.

Штраф в сотни евро

За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.

Правительство во главе с премьером с Себастьяном Курцем трижды выносило постановление на парламентское рассмотрение.

В октябре 2017 года в Австрии был введен запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.