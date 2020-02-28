Парижский вокзал эвакуировали из-за пожара

”У Лионского вокзала пожар. Проводится эвакуация вокзала”, — сказано в сообщении. Правоохранительные органы рекомендовали избегать этого сектора и не мешать работе спасателей.

Ранее префектура Парижа проинформировала о беспорядках на улице Берси, где находится Лионский вокзал.

По данным газеты Le Parisien, пожар вспыхнул во время акции протеста против выступления артиста из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа (Fally Ipupa), который должен был дать концерт 28 февраля в Берси.

В январе граждане Франции вышли на улицы в знак протеста против повышения пенсионного возраста — с 62 до 64 лет. После митингов французское правительство пошло на уступки и представило новый проект реформы. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение возраста.