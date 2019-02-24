Папа Римский заявил, что борьба с педофилией должна стать очищением для церкви

"Необходимо превратить это зло в возможность для очищения. Лучший результат в решении проблемы, который мы можем предложить жертвам [сексуальных надругательств со стороны священников], это — обсуждение, способность учиться и слушать, помогать и защищать", — сказал понтифик, слова которого приводит служба печати Святого престола. По его убеждению, любое насилие над детьми, а особенно сексуальное, должно быть искоренено повсеместно при общих усилиях. "Пришел час работать всем вместе над тем, чтобы изжить это зло человечества, применяя необходимые меры на всех уровнях — и международном, и церковном", — добавил он.

При этом Франциск призвал найти "универсальные нормы для церкви, избегая крайностей правосудия, которые провоцируются чувством вины за ошибки прошлого и давлением СМИ, и не пускаясь в самозащиту, которая не помогает понять причины и облегчить последствия этих страшных преступлений", — подчеркнул Папа Римский.

Обсуждения шли четыре дня



Встреча, посвященная проблеме педофилии среди священников, проходила на протяжении четырех дней. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично Папа Франциск. Всего в съезде, который по форме и содержанию сопоставим с чрезвычайным синодом, приняли участие почти 200 иерархов католической церкви со всей планеты. Поводом для созыва такой встречи послужил громкий скандал о преступлениях священников-педофилов, который охватил все католические общины и сильно подорвал авторитет и доверие к Римско-католической церкви.