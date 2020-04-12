Папа римский призвал мир сплотиться на фоне пандемии

Выступая на пасхальной службе в Ватикане, папа римский Франциск почтил память жертв пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и пожелал много сил медработникам, пишет DW.
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пасхальная служба в Ватикане в воскресенье, 12 апреля, прошла без прихожан. Видеотрансляция богослужения в соборе Святого Петра велась в эфире ряда телеканалов и доступна в интернете. С традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") папа римский Франциск выступил не с балкона собора перед многотысячной толпой, как это обычно проходит, а внутри собора.
Понтифик почтил память жертв пандемии коронавируса, которая, по его словам, подвергла все человечество тяжлому испытанию, и призвал все страны мира к сплоченности. Равнодушие и эгоизм недопустимы, подчеркнул понтифик, отдельно упомянув беженцев, которые находятся в "невыносимых условиях" в лагерях временного размещения в разных странах. Он также пожелал много сил медицинским сотрудникам и другим людям, которые подвержены большому риску заражения коронавирусом.
Понтифик призвал к прощению долгов бедным странам
В речи понтифика также прозвучал призыв в связи с пандемией освободить от долгов самые бедные страна мира, а также смягчить все международные санкции. Он отметил, что страны Евросоюза оказались перед "эпохальной задачей", требующей проявления солидарности и, возможно, поиска новых путей развития.
Наряду с этим папа римский призвал к прекращению огня участников всех конфликтов, в том числе в Сирии, Йемене и Ираке.
Крестный ход на пустой площади в Ватикане
Накануне, в Страстую пятницу, папа римский совершил традиционный крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане. Его сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана. Обычно Крестный ход проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в нем принимают участие тысячи паломников со всего мира.
27 марта понтифик прочитал послание "Граду и миру", которое, как правило, приурочено к главным католическим праздникам Рождеству и Пасхе, на пустой площади Святого Петра, помолившись при этом о завершении пандемии коронавируса.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Вот почему нельзя выбрасывать лотки из-под яиц
Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Странный случай
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду
Китайские врачи назвали срок жизни коронавируса в организме