Папа римский поддержал геев: это прорыв или двойная мораль?

И сегодня понтифик не отступил от этой позиции. В недавно вышедшем документальном фильме "Франческо" режиссера и продюсера Евгения Афинеевского понтифик заявил: "Гомосексуалы имеют право на то, чтобы жить в семье. Они — дети Божьи и имеют право на семью".

Однополые браки — спасибо, нет?



Никого нельзя подвергать дискриминации из-за его сексуальной ориентации, заявил папа римский. Даже католических священников? Отношение Римско-католической церкви к гомосексуальности противоречиво и связано с двойной моралью. Ведь тот же самый папа Франциск , выступающий за то, чтобы узаконить однополые союзы, отклоняет идею о браке для гомосексуалов. Кроме того, критикуя дискриминацию людей из-за их сексуальной ориентации, он отказывает геям в праве обучаться в духовной семинарии.

И все-таки даже в своих противоречиях папа римский остается верен себе. Уже в бытность архиепископом Буэнос-Айреса, с 1998 по 2013 год, он выступал за то, чтобы узаконить союзы однополых пар. Однако делал он это, в первую очередь, ради того, чтобы не допустить приравнивания таких союзов к бракам.

Эта стратегия потерпела поражение: 5 мая 2010 года парламент Аргентины узаконил в стране однополые браки. Этому примеру последовали и многие другие государства, в том числе Германия — с 1 октября 2017 года.

Отношение в церкви к однополым союзам



При этом внутри католической церкви тема гомосексуальности продолжает оставаться табу. В марте 2015 года папа римский Франциск уволил из Конгрегации вероучения в Ватикане публично признавшегося в своей гомосексуальности польского священника. А в вышедшем в 2018 году сборнике интервью "Сила призвания" понтифик заявил следующее: "В монашеской и священнической жизни склонности такого рода неуместны. Люди, проявляющие их, не должны становиться членами религиозных орденов или обучаться в духовных семинариях".

Лица, работающие при церкви, но не имеющие духовного звания, также подвергаются дискриминации. Центральный комитет немецких католиков (ZdK), представляющий интересы работающих в церкви людей без духовного звания, на протяжении лет требует, чтобы однополые пары не лишали "ритуалов благословления".