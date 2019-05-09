Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах

Об этом говорится в сообщении Святого престола, обнародованном в четверг, 9 мая. При этом указ, который вступит в силу 1 июня, не обязывает уведомлять власти о подобных инцидентах, передает dw.com.

В конце января широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер во время исповеди. Ранее Вагнер сообщила в Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.

В феврале понтифик заявил о необходимости диалога с пострадавшими от сексуального насилия священников. "Церковь должна прислушаться к жертвам", — подчеркнул Франциск на открытии кризисной встречи председателей национальных епископских конференций в Ватикане.

В марте влиятельный архиепископ Лиона, кардинал Филипп Барбарен, был признан виновным в сокрытии фактов домогательства одного из священников к несовершеннолетним. Барбарена приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

В том же месяце бывший префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними в 1996-1997 годах, когда он являлся епископом-помощником Мельбурна.