Папа Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

Согласно документу, информация о таких инцидентах может предаваться огласке с того момента, когда предполагаемому злоумышленнику предъявляются обвинения или дело доходит до суда.
Решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви в связи с тем, что ее каноны позволяют замалчивать случаи педофилии и препятствовать следствию, так как, в частности, жертвы насилия могут расценивать "папскую тайну" как запрет на обращение в полицию, отмечает Associated Press.
Документ опубликован в день рождения папы римского: во вторник ему исполнилось 83 года.
"Папскую тайну" на случаи сексуального насилия со стороны священников наложил папа Бенедикт XVI в 2001 году. Тогда в Ватикане утверждали, что меры требуются в интересах жертв насилия и для защиты репутации подозреваемых.
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