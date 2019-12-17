Папа Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

Согласно документу, информация о таких инцидентах может предаваться огласке с того момента, когда предполагаемому злоумышленнику предъявляются обвинения или дело доходит до суда.

Решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви в связи с тем, что ее каноны позволяют замалчивать случаи педофилии и препятствовать следствию, так как, в частности, жертвы насилия могут расценивать "папскую тайну" как запрет на обращение в полицию, отмечает Associated Press.

Документ опубликован в день рождения папы римского: во вторник ему исполнилось 83 года.

"Папскую тайну" на случаи сексуального насилия со стороны священников наложил папа Бенедикт XVI в 2001 году. Тогда в Ватикане утверждали, что меры требуются в интересах жертв насилия и для защиты репутации подозреваемых.