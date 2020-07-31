Пандемия вызвала обвал экономики Еврозоны — крупнейший за 25 лет

"ВВП Еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет "беспрецедентные последствия для всех европейских стран".

Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (-18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.

Как сообщалось, валовой внутренний продукт США во втором квартале этого года снизился на 32,9% из-за негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19).