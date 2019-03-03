Палата представителей США расследует препятствие правосудию со стороны Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США собирает данные о возможных злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию президентом страны Дональдом Трампом. В понедельник, 4 марта, парламентарии направят более 60 соответствующих запросов сотрудникам администрации Трампа, членам его семьи и партнерам по бизнесу, сообщил председатель комитета, демократ Джерролд Надлер в эфире телеканала ABC в воскресенье, 3 марта.

В частности, предоставить документы попросят сына президента, Дональда Трампа — младшего, а также финансового директора корпорации Trump Organization Аллена Вайссельберга. Кроме того, возможными адресатами называются бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли и бывший ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган.

"Трамп препятствовал правосудию"

На вопрос интервьюера о том, считает ли Надлер, что Трамп препятствует правосудию, он ответил утвердительно. "Совершенно ясно, что президент препятствовал правосудию", — указал демократ. В качестве примера подобных действий Надлер назвал увольнение Трампом в мае 2017 года главы ФБР Джеймса Коми, который расследовал предполагаемое вмешательство Кремля в американские президентские выборы 2016 года. "Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти доказательства", — добавил он.

Кроме того, комитет намерен проверить, не использовал ли Трамп свое служебное положение для личного обогащения.

Убедить американскую общественность в необходимости импичмента

При этом глава юридического комитета не назвал данное разбирательство расследованием с целью импичмента. "Прежде чем подвергать кого-либо импичменту, нужно убедить американскую общественность, что это должно произойти", — указал он.