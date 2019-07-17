Палата представителей США осудила Трампа за расистские высказывания

"Расистские высказывания" Дональда Трампа оправдывают и усиливают человеконенавистническое отношение к людям с иностранными корнями и темным цветом кожи, говорится в необязывающей резолюции Палаты представителей США, принятой большинством голосов во вторник, 16 июля.

Ранее, 14 июля, президент США у себя в Twitter обвинил конгрессменок от Демократической партии в том, что они рассказывают гражданам США, "величайшей и могущественнейшей" нации в мире, как нужно руководить правительством. Некоторым "прогрессивным" представительницам демократов следует вернуться в страны, откуда родом их семьи, заявил Трамп.

Хотя Трамп не назвал конкретных имен, вероятнее всего, он имел в виду Александрию Окасио-Кортес (ее предки родом из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (в детстве приехала в США из Сомали), Рашиду Тлаиб (имеет палестинские корни) и Аяну Пресли (первая афроамериканка в Конгрессе от штата Массачусетс). Омар является первой в истории темнокожей мусульманкой в Конгрессе, и она из четверых родилась за пределами США.

Заместитель председателя контролируемой демократами Палаты представителей Бен Рэй Лухан, по происхождению латиноамериканец, в эфире телеканала Fox News обвинил Трампа в расизме. Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала заявления Трампа ксенофобскими. По ее мнению, цель высказываний президента США — всеми силами "расколоть нацию".