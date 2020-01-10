10.01.2020, 08:31

Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа

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Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа
Foto: AFP/SCANPIX

Президент США не может направлять военных в Иран или против Ирана без одобрения Конгресса, гласит резолюция Палаты представителей. Исключение — оборонительные действия.

Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, приняла резолюцию, которая не позволяет президенту страны Дональду Трампу принимать единолично решения о военных действиях против Ирана. Согласно этому документу, подобные решения президент должен согласовывать с парламентом.

Среди прочего в резолюции указано, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не вправе направлять военнослужащих в Иран либо для операций против Ирана, за исключением случаев, когда речь идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели.

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Тремя днями ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом и объявила, что Палата представителей уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Трампа в отношении Ирана.

В свою очередь Дональд Трамп ужесточил санкции против Ирана, но не стал отвечать военными действиями на ракетные удары по авиабазам в Ираке, произведенные 8 января сразу после похорон генерала Касема Сулеймани. Накануне Трамп пригрозил нанести удары по 52 "культурным объектам" Ирана в случае враждебных действий.

Командующий элитным подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани был убит 3 января американским ракетным ударом в международном аэропорту Багдада. После этого отношения США и Ирана резко обострились.

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