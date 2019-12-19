Палата представителей объявила Трампу импичмент. В январе решение рассмотрит Сенат

Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против.

Статья о препятствовании работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против.

Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.

Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок, пишет BBC.

В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53.