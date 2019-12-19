19.12.2019, 07:56

Палата представителей объявила Трампу импичмент. В январе решение рассмотрит Сенат

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USA NY valimispäev 8.11.2016
USA NY valimispäev 8.11.2016Foto: Andres Putting

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года, сообщает BBC.

Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против.

Статья о препятствовании работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против.

Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.

Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок, пишет BBC.

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В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53.

Еще одной проблемой является будущее политики США. После того как Трампу будет объявлен импичмент, а затем президент будет оправдан Сенатом, демократам предстоит сотрудничать с Белым домом по целому списку законодательных инициатив. Кроме того, объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях.


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