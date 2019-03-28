Палата общин отвергла все альтернативные варианты "Брекзита"

Британская Палата общин в среду, 27 марта, проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов "Брекзита", предложенных различными партиями и политическими группами. Парламентарии не поддержали ни "Брекзит" без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в Европейской экономической зоне, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

Напомним, в среду спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года. Депутатам выдали листок, в котором им предлагалось проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми опций.

Теперь, после провала голосований по альтернативным вариантам, тупик, в который зашло согласование "Брекзита" с ведущими политическими игроками, стал еще более очевиден. До сих пор неясно, станет ли Тереза Мэй в третий раз выставлять на голосование согласованный с Брюсселем договор по выходу Великобритании из ЕС. Она собиралась это сделать только в случае "достаточной поддержки" парламетариев.

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