Палата лордов британского парламента заблокировала "жесткий Brexit"

Верхняя палата британского парламента в пятницу, 6 сентября, приняла законопроект, призванный не допустить выход Соединенного королевства из состава Евросоюза 31 октября без соглашения с Брюсселем. Теперь документ поступит королеве Елизавете II. Ожидается, что та подпишет его 9 сентября.
Проект закона, одобренный парламентариями, в частности, предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, оно имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из Евросоюза без сделки.
Данный пункт предполагает, что жесткий Brexit будет возможен лишь с одобрения законодателей. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.
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