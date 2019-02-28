Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга

Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч. Индийские войска отразили удар.

До этого сообщалось лишь о боевых столкновениях в воздушном пространстве стран. Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки ”Джаиш-е-Мухаммад” в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.

Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил.