ПА ОБСЕ приняла однозначную резолюцию: Крым должен быть возвращен Украине

В тексте резолюции, автором которой является депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов, говорится о непризнании Крыма частью России. Отмечается, что ПА ОБСЕ ”уважает суверенитет и территориальную целостность” Украины и считает частью ее границ Крым и Севастополь.

Ассамблея осудила имеющуюся оккупацию Крыма Россией и призвала РФ вывести силы с территории полуострова, чтобы впоследствии ”вернуть его под контроль правительства Украины”.

В резолюции указывают на растущую милитаризацию Азовского моря со стороны России и призывают Россию освободить украинских моряков.

В ответ на это решение ПА ОБСЕ, глава российской делегации Петр Толстой заявил, что Россия будет голосовать против итоговой декларации ассамблеи в том случае, если постоянная практика антироссийских резолюций будет продолжаться.