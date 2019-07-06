ПА ОБСЕ приняла однозначную резолюцию: Крым должен быть возвращен Украине

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по Крыму, передает EurAsia Daily.
В тексте резолюции, автором которой является депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов, говорится о непризнании Крыма частью России. Отмечается, что ПА ОБСЕ ”уважает суверенитет и территориальную целостность” Украины и считает частью ее границ Крым и Севастополь.
Ассамблея осудила имеющуюся оккупацию Крыма Россией и призвала РФ вывести силы с территории полуострова, чтобы впоследствии ”вернуть его под контроль правительства Украины”.
В резолюции указывают на растущую милитаризацию Азовского моря со стороны России и призывают Россию освободить украинских моряков.
В ответ на это решение ПА ОБСЕ, глава российской делегации Петр Толстой заявил, что Россия будет голосовать против итоговой декларации ассамблеи в том случае, если постоянная практика антироссийских резолюций будет продолжаться.
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»