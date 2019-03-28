Овощной союз: что простил Путин киргизам

Аналогичные виды плодоовощной продукции закупается киргизским бизнесом и в Китае. В КНР закупается по дешевке также одежда, обувь и предметы обихода. Не все из них соответствуют стандартам и техрегламентам Евразийского союза. Отличить экспортный киргизский товар от реэкспорта из Китая не просто, что представляет определенную проблему. Но Киргизия именно так и торговала десятилетиями, а членом ЕАЭС стала только в конце 2015 года. Одним из своих условий вступления в ЕАЭС Бишкек сразу же выдвинул защиту мелкооптовой торговли.

Проблема еще и в том, что Киргизия не имеет общей границы с Россией и вынуждена поставлять свою продукцию на российский рынок, считающийся приоритетным, через Казахстан.

Скоропортящаяся контрабанда из Китая

При этом казахстанцы не хотят пропускать киргизские овощи-фрукты или их китайские аналоги через свою границу. Это подрывает экономическую основу ЕАЭС, утверждает в Казахстане. Только из-за китайской контрабанды Евразийский союз теряет сотни миллиардов рублей, настаивали в Астане. Минсельсхоз Казахстана неоднократно указывал на отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки товара, идущего из Киргизии.

Помимо этого, в плодах из Киргизии регулярно обнаруживают насекомых-вредителей: восточную плодожорку, золотистую картофельную нематоду и моль, повилику, азиатскую ягодную муху.

Из-за претензий к киргизской экспортной продукции на границе с Казахстаном нередко скапливаются сотни грузовых фур и легковых автомобилей, пробки растягиваются на несколько километров. Переход через границу подчас занимает несколько часов. Официальный Бишкек еще в 2017 году жаловался на заторы на границе во Всемирную торговую организацию и в Евразийскую экономическую комиссию. В жалобе шла речь о сотнях тонн сгнивающей из-за простоя продукции.

В итоге руководством Евразийского союза было принято решение о том, чтобы в Киргизии были построены дополнительно 19 лабораторий для проведения фитосанитарного контроля. Киргизская республика ранее заявляла, что не в состоянии построить проверочные лаборатории за счет бюджетных средств. Но теперь деньги нашлись. Финансовую помощь ранее обещал Казахстан — предполагалось, что Астана перечислит $100 млн Киргизии в рамках обязательств по присоединению последней к ЕАЭС.

Но Киргизия от казахских долларов отказалась. В итоге проблему пришлось решать Москве. Строительство приграничной инфраструктуры, как сообщил Путин, профинансировал Российско-киргизский фонд развития.

Мигрантам все прощаем

Вторая проблема, которая была решена к визиту Путина в Киргизию, — киргизские мигранты-нарушители. ”Мы признательны вам за миграционную амнистию для граждан Кыргызстана, это большая поддержка”, — сказал на встрече с Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков.

Президент РФ в ходе брифинга в Бишкеке рассказал, что миграционная амнистия продлена до конца апреля. Он напомнил, что многие граждане КР попадали в ”черный список” мигрантов по техническим причинам.

”По просьбе киргизской стороны продлеваем амнистию до конца апреля, что еще раз подчеркивает особый характер отношений между нашим странами”, — сказал Путин.

В период миграционной амнистии граждане КР, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства, могут беспрепятственно выехать до 22 апреля 2019 года и въехать в Россию (в любое время) без привлечения к административной ответственности.

Всего лидерами двух стран подписано порядка 30 соглашений, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.

Сумма соглашений, подписанных Киргизией и Россией, составила порядка $6 млрд.

Об этом сообщил министр экономики КР Олег Панкратов. Он уточнил, что в межправительственных соглашениях суммы не указаны. Но соответствующие расчеты имеются. ”Мы все надеемся, что в совокупности сумма договоренностей в сфере экспорта продукции и взаимных инвестиций превысит $6 млрд. Это документы, которые были подписаны вчера, сегодня и еще будут подписаны”, — сказал киргизский министр.

Новые лидеры — новые проблемы

Перспективы российско-киргизского сотрудничества не такие уж безоблачные. Киргизия доставляет немало хлопот и в качестве члена Евразийского союза.

Полтора года назад перед своим уходом с поста президента Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Возлагать надежды на союз не стоит, говорил тогдашний киргизский лидер.

”Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире”, — заявлял ранее Атамбаев.