Отсрочка "Брекзита": что означает решение саммита ЕС

По словам Туска, на практике до 12 апреля все варианты будут возможными. "У правительства Великобритании все еще будет выбор: (выйти из ЕС. — Ред.) с соглашением, без соглашения, длительная отсрочка ("Брекзита". — Ред.) или отзыв заявки о выходе из ЕС", — заявил Туск. Речь идет о соглашении о выходе Великобритании из ЕС, достигнутом в ноябре прошлого года после длительных переговоров. По словам Туска, премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась с этими двумя сценариями. И потому, добавляет источник издания, самая ранняя дата "Брекзита" — 12 апреля.

Что означают даты 12 апреля и 22 мая?



Как известно, 23-26 мая должны пройти выборы в Европарламент. 20 марта премьер Великобритании Тереза Мэй попросила отложить "Брекзит" до 30 июня. Однако в Брюсселе отмечают, что Великобритания не может остаться в составе Европейского Союза после 22 мая и не участвовать в выборах в Европарламент.

Дата 12 апреля также привязана к выборам. Это последний день, когда Великобритания сможет решить, участвовать ей в выборах в Европарламент или нет.

Участие в этих выборах является обязательным условием для любой длительной отсрочки "Брекзита", то есть после 22 мая. При этом, как уточнил источник DW в Евросоюзе, такая отсрочка будет нуждаться в одобрении саммита ЕС. И Лондону надо будет предоставить причину для перенесения "Брекзита" на длительный срок. "Если вы организовываете выборы в Европарламент, то вы должны объяснить, что случится после этого. И тогда будет еще один саммит", — пояснил собеседник издания.

Когда на итоговой пресс-конференции журналисты спросили председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, насколько длительной могла бы быть отсрочка после 22 мая, он ответил: "До самого конца".