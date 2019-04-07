Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери после встречи с российским послом, заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Об этом Роули рассказал в интервью Sunday Mirror после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Встреча Роули и Яковенко состоялась в субботу в российском посольстве в Лондоне.

”Я пошел и спросил их: ”Зачем ваша страна убила мою подругу?”. ”Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду”, — приводит слова Роули издание. Параллельно британец признался, что российский посол ему понравился. ”Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми”, — сказал он.

”Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку”, — признался Роули. По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть ”Новичком”, произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. ”Он [посол] сказал, что в России есть небольшое количество ”Новичка”, потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят его”, — рассказал Роули. Единственные страны, которые сейчас производят ”Новичок” — это Чехия и США, передал британец слова российского посла.