Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец признался, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия и спросил о возможности встречи с Владимиром Путиным. В субботу Роули побывал в российском посольстве в Лондоне, где задал интересующие его вопросы.
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери после встречи с российским послом, заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Об этом Роули рассказал в интервью Sunday Mirror после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Встреча Роули и Яковенко состоялась в субботу в российском посольстве в Лондоне.
”Я пошел и спросил их: ”Зачем ваша страна убила мою подругу?”. ”Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду”, — приводит слова Роули издание. Параллельно британец признался, что российский посол ему понравился. ”Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми”, — сказал он.
”Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку”, — признался Роули. По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть ”Новичком”, произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. ”Он [посол] сказал, что в России есть небольшое количество ”Новичка”, потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят его”, — рассказал Роули. Единственные страны, которые сейчас производят ”Новичок” — это Чехия и США, передал британец слова российского посла.
Роули также рассказал, что спросил Яковенко о том, почему подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов не были допрошены полицией. На что российский посол сказал, что ”британская полиция никогда не просила об их допросе”, рассказал Роули.
Кроме того, Роули сообщил, что спросил у посла о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать просьбу и поинтересовался у Роули, где бы он хотел встретиться с российским президентом.
О визите Роули в российское посольство рассказал ранее сам посол, который лично принимал британца в дипмиссии. Дипломат рассказал, что у британца было много вопросов по событиям в Эймсбери и Солсбери, и он на них с радостью ответил. Общаться с российскими журналистами после встречи с послом Роули не стал.
Чарли Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери летом прошлого года. Вместе с ним пострадала его подруга Дон Стерджесс, спустя несколько дней она скончалась. События в Эймсбери имели место спустя несколько месяцев после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба города находятся недалеко друг от друга. Лондон считает, что за отравлениями в Солсбери и Эймсбери стоит Россия, в причастности к обоим инцидентам британские власти подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон называет агентами российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает.