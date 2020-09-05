Отравление Навального "Новичком" — чем поможет ОЗХО?

Сообщения о том, что российский политик и журналист-расследователь Алексей Навальный отравлен ядом группы "Новичок", вызвало "серьезную озабоченность" у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Отравление любого человека токсичным нервно-паралитическим веществом считается применением запрещенного химического оружия", — заявили в ОЗХО, комментируя ситуацию с ведущим российским оппозиционером.

Власти Германии пообещали обратиться к ОЗХО после того, как химическая лаборатория бундесвера пришла к выводу, что наличие боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" в теле Навального не вызывает никаких сомнений. "В рамках ОЗХО" планируют действовать и власти Франции. Какую роль может сыграть данная организация в дальнейшем развитии дела? DW поговорила об этом с экспертами по химическому оружию.

"ОЗХО сама по себе ничего не предпринимает"

"Любое применение химоружия — это удар по конвенции о его запрете. Соглашение ратифицировали и реализовали почти все страны мира. Можно сказать так: есть общемировой консенсус, что применение химического оружия неприемлемо", — заявил в интервью DW Марк-Михаэль Блум (Marc-Michael Blum), независимый специалист по химическому оружию, с 2012 по 2019 годы работавший в ОЗХО. От имени организации он содействовал расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.

Сама Организация по запрещению химического оружия была создана в 1997 году, чтобы контролировать выполнение конвенции о запрещении химического оружия и содействовать его уничтожению. Несмотря на колоссальный успех миссии — в мире, по собственным оценкам ОЗХО, уничтожены 98 процентов всех арсеналов химоружия — возможности этой международной структуры остаются "относительно ограниченными", говорит Блум. "ОЗХО — межгосударственная структура, сама по себе она не предпринимает никаких действий, пока не поступит запрос от государств — участников организации", — добавил немецкий химик-аналитик.

До сих пор успех ОЗХО в деле разоружения химического оружия держался именно на понимании, что химическое оружие больше не должно использоваться. "Но добиться исполнения конвенции очень сложно", — согласен независимый британский эксперт по химическому оружию Ричард Гатри. Подозрения в том, что после уничтожения крупных арсеналов химоружия Россия продолжила заниматься его разработкой, существуют уже очень и очень давно, добавил эксперт, "как и предположения, что властями рассматриваются невоенные способы применения отравляющих веществ, включая политические убийства".