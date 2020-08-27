Отравление Навального. Эксперты подозревают вещество, похожее на "Новичок"

Специалисты клиники "Шарите", лечащие российского оппозиционера Алексея Навального, запросили в Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, пишет Der Spiegel. В отравлении Гебрева подозревают агентов ГРУ.
Согласно информации берлинской клиники "Шарите", Навальный был отравлен. То же самое произошло в апреле 2015 года с болгарским производителем оружия Эмилианом Гебревым. Он также внезапно потерял сознание и впал в кому. Его сын, а также директор его фирмы тоже внезапно почувствовали себя плохо. Врачи обнаружили отравление, но так и не смогли определить использованное вещество.
Гебрев едва выжил после нападения, а виновные так и не были найдены. Три года спустя российский экс-двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание в парке в Солсбери, Великобритания. В том случае следователям удалось установить точное вещество: они были отравлены чрезвычайно опасным химическим оружием "Новичок".
Следователям и журналистам-расследователям удалось разоблачить предполагаемых преступников: агентов российской военной разведки ГРУ, следы которых после Солсбери им удалось отследить практически полностью. Скрипаль и его дочь пережили покушение на убийство.
Гебрев был выписан из больницы примерно через месяц после отравления. Но еще через месяц его снова пришлось госпитализировать с симптомами отравления. Когда он услышал об отравлении в Великобритании, то увидел поразительное сходство со своим делом и снова обратился в прокуратуру. Оказалось, что один из сотрудников ГРУ, подозреваемых в покушении на Скрипаля, прибыл в Болгарию незадолго до нападения на Гебрева.
Журналисты Bellingcat и SPIEGEL раскрыли дальнейшую связь между двумя попытками убийства и участием в операции восьми агентов ГРУ. Болгарская прокуратура предъявила обвинения только трем из этих сотрудников ГРУ в начале этого года. После того, как Гебрев узнал предполагаемых авторов, по словам издания, стали понятны и возможные мотивы. Он поставлял оружие и в Грузию, и в Украину.
Первые упоминания
Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального, столь же понятен, сколь и взрывоопасен. Очевидно, они считают возможным использование таких же или очень похожих веществ. Согласно первому заявлению врачей клиники "Шарите", Навальный подвергся действию активного ингредиента из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую входят органофосфаты, а также другие вещества.
Согласно информации SPIEGEL и Bellingcat, теперь специалисты предполагают, что Навальный подвергся воздействию вещества из этого семейства органофосфатов. К ним относятся инсектициды, такие как E605, но также нервные токсины, такие как зарин и еще более сильнодействующий препарат "Новичок".
Об отравлении фосфорорганическими соединениями поначалу говорили и в Омске. И даже заявляли, что вещество могло представлять опасность для других, и что врачи должны носить защитную одежду. Однако в окончательном диагнозе омские врачи назвали причиной серьезного состояния Навального ”нарушение обмена веществ”.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник выразил сомнения по поводу диагноза "Шарите" и раскритиковал его "поспешность". Он отрицал обвинения команды Навального, Кремля и самого президента Путина за предполагаемым отравлением.
При этом сам разработчик "Новичка" и вовсе отрицает всякое вмешательство
"Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу — вывести из строя солдата в течении 10 минут даже при накожной аппликации. Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай, — объяснил он в интервью ”Интерфаксу”".
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