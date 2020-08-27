Отравление Навального. Эксперты подозревают вещество, похожее на "Новичок"

Согласно информации берлинской клиники "Шарите", Навальный был отравлен. То же самое произошло в апреле 2015 года с болгарским производителем оружия Эмилианом Гебревым. Он также внезапно потерял сознание и впал в кому. Его сын, а также директор его фирмы тоже внезапно почувствовали себя плохо. Врачи обнаружили отравление, но так и не смогли определить использованное вещество.

Гебрев едва выжил после нападения, а виновные так и не были найдены. Три года спустя российский экс-двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание в парке в Солсбери, Великобритания. В том случае следователям удалось установить точное вещество: они были отравлены чрезвычайно опасным химическим оружием "Новичок".

Следователям и журналистам-расследователям удалось разоблачить предполагаемых преступников: агентов российской военной разведки ГРУ, следы которых после Солсбери им удалось отследить практически полностью. Скрипаль и его дочь пережили покушение на убийство.

Гебрев был выписан из больницы примерно через месяц после отравления. Но еще через месяц его снова пришлось госпитализировать с симптомами отравления. Когда он услышал об отравлении в Великобритании, то увидел поразительное сходство со своим делом и снова обратился в прокуратуру. Оказалось, что один из сотрудников ГРУ, подозреваемых в покушении на Скрипаля, прибыл в Болгарию незадолго до нападения на Гебрева.

Журналисты Bellingcat и SPIEGEL раскрыли дальнейшую связь между двумя попытками убийства и участием в операции восьми агентов ГРУ. Болгарская прокуратура предъявила обвинения только трем из этих сотрудников ГРУ в начале этого года. После того, как Гебрев узнал предполагаемых авторов, по словам издания, стали понятны и возможные мотивы. Он поставлял оружие и в Грузию, и в Украину.

Первые упоминания

Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального, столь же понятен, сколь и взрывоопасен. Очевидно, они считают возможным использование таких же или очень похожих веществ. Согласно первому заявлению врачей клиники "Шарите", Навальный подвергся действию активного ингредиента из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую входят органофосфаты, а также другие вещества.