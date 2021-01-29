29.01.2021, 20:45

Отправившийся в Хельсинки житель Эстонии сдал на пароме тест на коронавирус. Но узнать результат оказалось трудно

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

В попытке выяснить причину проблемы, возникшей у нашего читателя, мы узнали о некоторых нюансах, связанных с тестированием на COVID-19 и регистрацией медицинских данных иностранных резидентов Финляндии, пишет Yle.fi.

Около недели назад в нашу редакцию поступил звонок от читателя, который из Эстонии регулярно ездит в Финляндию на работу. Чтобы сохранить анонимность звонившего, мы назовем его Андреем.

Андрей рассказал, что сделал тест на COVID-19 на пароме по пути в Хельсинки, оставил свои контактные данные, но сообщение о результате теста не пришло даже через неделю. По его словам, то же самое произошло и с его знакомыми, предоставившими для контактов эстонские телефонные номера. Одновременно прошедшие тест знакомые с финской SIM-картой получили результат анализа уже на следующий день, как и положено.

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Как говорит Андрей, узнать результат теста оказалось крайне сложно.

– Мой начальник пытался звонить в Хельсинки и выяснять это, так как я не очень хорошо говорю по-фински, но его пинают как мячик. Дают новые номера телефонов, но никто не может ответить внятно. Да еще и приходится по 40 минут ждать на линии и слушать музыку, — объясняет Андрей.

История повторилась и со следующим тестом, хотя при сдаче Андрей отдельно заявил, что еще не получил предыдущий результат.

Временный идентификационный номер может вызывать задержки в коммуникации

Глава отдела услуг здравоохранения муниципалитета Хельсинки Леена Турпейнен была удивлена, услышав эту историю, и пообещала выяснить, в чем может быть проблема.

По ее словам, смс-сообщения с результатом теста на иностранные номера отправляются вручную. Задержки с отправлением могут возникнуть в том случае, если иностранный работник имеет временный идентификационый номер в Финляндии (väliaikainen henkilötunnus).

– Личный номер в регистрах государственных и городских служб, к примеру, муниципалитета Хельсинки и медицинского округа Хельсинки и Уусимаа — разный, поэтому у служащих уходит время на сопоставление номеров и их владельцев, — поясняет Турпейнен.

Как бы то ни было, этот процесс никак не должен занимать неделю. Турпейнен рекомендует в случае задержки звонить в справочную службу по вопросам коронавируса (koronaneuvonta).

Правда, вариант ”узнать результат теста” справочная не предлагает, и, по словам Андрея, прождав энное количество минут, вместо ответа получаешь только новый номер телефона.

Утешение нашлось в базе данных Omakanta

Результат теста Андрею удалось найти только в базе медицинских данных Omakanta уже по совету журналиста Yle. В Omakanta хранится информация о посещениях врача, лабораторных анализах и рецептах на лекарства.

Доступ, однако, имеется лишь у финских граждан и зарегистрированных в Агентстве цифровых и демографических данных иностранных резидентов. Вход в систему требует финских банковских реквизитов, мобильной идентификации или электронной идентификационной карты.

По словам Мари Холмрус, отвечающей за услуги Omakanta, результаты анализов заносят в базу данных уже после отправки уведомительного сообщения. На это может уйти до 5 дней.

Результат второго анализа Андрея через три дня еще не отображался в системе Omakanta, но, по крайней мере, у него теперь есть возможность отслеживать результаты тестов самостоятельно. Проблема с отправкой сообщений пока остается нерешенной.

Тестирование приезжих станет обязательным?

Позавчера вступили в силу ограничения на въезд в страну, принятые правительством в связи с распространением новых штаммов коронавируса в Финляндии. Это минимизирует, в числе прочего, поток иностранных работников через границу.

По данным здравоохранительных органов, отвечающих за тестирование приезжих, в начале года далеко не все проходили тест при въезде в страну. Сейчас готовится законопроект, который позволит властям тестировать всех въезжающих в страну в обязательном порядке.

Если это произойдет, система тестирования должна работать как по маслу. Как видно, пока в ней происходят сбои.

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