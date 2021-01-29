Отправившийся в Хельсинки житель Эстонии сдал на пароме тест на коронавирус. Но узнать результат оказалось трудно

Около недели назад в нашу редакцию поступил звонок от читателя, который из Эстонии регулярно ездит в Финляндию на работу. Чтобы сохранить анонимность звонившего, мы назовем его Андреем.

Андрей рассказал, что сделал тест на COVID-19 на пароме по пути в Хельсинки, оставил свои контактные данные, но сообщение о результате теста не пришло даже через неделю. По его словам, то же самое произошло и с его знакомыми, предоставившими для контактов эстонские телефонные номера. Одновременно прошедшие тест знакомые с финской SIM-картой получили результат анализа уже на следующий день, как и положено.

Как говорит Андрей, узнать результат теста оказалось крайне сложно.

– Мой начальник пытался звонить в Хельсинки и выяснять это, так как я не очень хорошо говорю по-фински, но его пинают как мячик. Дают новые номера телефонов, но никто не может ответить внятно. Да еще и приходится по 40 минут ждать на линии и слушать музыку, — объясняет Андрей.

История повторилась и со следующим тестом, хотя при сдаче Андрей отдельно заявил, что еще не получил предыдущий результат.

Временный идентификационный номер может вызывать задержки в коммуникации

Глава отдела услуг здравоохранения муниципалитета Хельсинки Леена Турпейнен была удивлена, услышав эту историю, и пообещала выяснить, в чем может быть проблема.

По ее словам, смс-сообщения с результатом теста на иностранные номера отправляются вручную. Задержки с отправлением могут возникнуть в том случае, если иностранный работник имеет временный идентификационый номер в Финляндии (väliaikainen henkilötunnus).

– Личный номер в регистрах государственных и городских служб, к примеру, муниципалитета Хельсинки и медицинского округа Хельсинки и Уусимаа — разный, поэтому у служащих уходит время на сопоставление номеров и их владельцев, — поясняет Турпейнен.

Как бы то ни было, этот процесс никак не должен занимать неделю. Турпейнен рекомендует в случае задержки звонить в справочную службу по вопросам коронавируса (koronaneuvonta).

Правда, вариант ”узнать результат теста” справочная не предлагает, и, по словам Андрея, прождав энное количество минут, вместо ответа получаешь только новый номер телефона.