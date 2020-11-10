Открытая несколько дней назад БелАЭС приостановила выработку энергии

Назвать предполагаемые сроки возобновления работы он затруднился. "Сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы", - отметил он представитель инфоцентра АЭС и сослался на сделанное накануне заявление министерства энергетики Беларуси о необходимости замены оборудования.

В свою очередь в Госатомнадзоре МЧС Беларуси заявили об отсутствии угрозы радиационной и ядерной безопасности в процессе замены оборудования. "Безопасность на атомной станции обеспечивается персоналом и системами безопасности, которые функционируют в штатном режиме. С точки зрения Госатомнадзора вопросов соблюдения радиационной и ядерной безопасности в этом инциденте нет", - заявил "Интерфаксу" консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

Минэнерго Беларуси заявило о замене оборудования, СМИ сообщили о взрывах трансформаторов

Вечером 9 ноября Минэнерго Беларуси сообщило о замене электротехнического измерительного оборудования на первом энергоблоке БелАЭС, необходимость которой была выявлена "в ходе проводимых испытаний в соответствии с программой этапа "Энергетический пуск". Ведомство подчеркнуло, что "все технологические системы функционируют в штатном режиме", испытания проводятся в соответствии с этапной программой. При этом Минэнерго опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС.

Между тем интернет-портал Tut.by со ссылкой на собственные источники сообщает о взрывах нескольких трансформаторов напряжения на первом энергоблоке. "Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени", - цитирует издание слова неназванного собеседника. Он также сообщил, что в ближайшее время БелАЭС не будет вырабатывать энергию и что у электростанции имеются гарантийные претензии к производителю трансформаторов. О прекращении выработки электроэнергии на БелАЭС из-за остановки турбины также написали ряд Telegram-каналов.