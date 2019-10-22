Отец Сергий, призвавший Италию не дать гражданство "российскому Геббельсу" Соловьеву, намерен "проучить этого человека"

Поэтому он решил поднять эту тему в европейском обществе, "так как это ахиллесова пята для многих наших отечественных пропагандистов, которые с экрана телевизора могут петь о прекрасной стране (России), о ее успешности, о ее передовом положении, о том, как все прекрасно, какая медицина замечательная, — но почему-то и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги, вкладывая в недвижимость и прочие активы, они предпочитают за рубежом", отмечает священник.

По словам Сергия, его петицию, опубликованную на итальянском языке, подписывают как итальянцы, так и россияне. "Если вы смогли перевести текст петиции, там ясно адресное отношение этого текста. То есть мы, русский народ, просим вас, итальянцев, отреагировать на тот факт, что этот человек, который говорит про вас то-то и то-то у нас на родине, у вас пытается получить гражданство. Это бомба замедленного действия, потому что человек с такими взглядами, настолько измаранный, можно сказать, пытается осесть сейчас в демократической стране. Сознательные люди понимают, насколько деструктивна деятельность этого, не побоюсь сказать, главного пропагандиста России, идейного вдохновителя милитаристской истерии, нагнетания военщины и всего, что с этим связано", — говорит отец Сергий.

Он отмечает, что сама петиция, конечно же, не может побудить итальянское правительство запретить что-то. Но многочисленность подписантов петиции дает возможность итальянцам понять и задуматься, на что нужно обратить внимание.

"Мой блог направлен на русскоязычную аудиторию, но его смотрят и мои соотечественники мигранты и в Германии, и в прочих странах Евросоюза, в частности в Италии. И они уже, будучи способными говорить на одном с итальянцами языке, отправляют эту петицию с аннотацией в разные итальянские СМИ. Она здесь сейчас наберет популярность, я в этом даже не сомневаюсь… Я же пообещал человеку в ролике его прославить не только в России, где его знают, но еще и в Европе. Человек хочет славы — он ее получает. Вот и все", — объясняет священник.

Отец Сергий отметил, что главным успехом его кампании в Италии станет то, что такие люди "не будут так нагло и по-хамски относиться к своему народу".

В интервью "Радио Свобода" Сергий подчеркнул, что уже очень давно не связан ни с РПЦ, ни с какими русскими храмами. "Я нахожусь в юрисдикции другой православной канонической церкви. Я не сектант, я не раскольник. Я в своем блоге говорю не как священник, не как духовник, а как человек. Я никогда не просил, не прошу моих подписчиков обращаться ко мне "отец". Особенно после этой петиции такое ощущение, что ко мне привалило несколько приходов российских с наименованиями "батюшка". Мне это неинтересно, не нравится, меня от этого тошнит! У нас (в Италии) так не принято, у нас не приняты такие отношения. Этика есть этика. Естественно, меня итальянцы называют падре Серджио, греки называют патерас и т.д., но это этика. Но для своей публики я не собираюсь становиться духовным авторитетом", — отметил Сергий.