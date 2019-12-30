Отец Греты Тунберг признался, что очень переживает за свою дочь

Сванте Тунберг поделился с журналистам, что за три-четыре года до школьных забастовок у Греты началась депрессия.

”Она перестала разговаривать, перестала ходить в школу”, — указал мужчина. Он добавил, что в какой-то момент девочка стала отказываться от еды, поэтому семья объединилась, для того чтобы помочь Грете.

Сванте добавил, что в это же время девочка проявила интерес к экологии. Ее родители поддержали образ жизни подростка. Так, мама экоактивистки отказалась от авиаперелетов, а отец стал веганом. Мужчина сопровождал Грету в экспедициях в Нью-Йорк и Мадрид.

”Я все это делал, потому что знал, что так правильно, но не для того чтобы сохранить климат, а чтобы спасти своего ребенка”, — указал Тунберг.

Грета, по словам мужчины, нашла занятие по душе, которое сделало ее счастливой. Вместе с тем Сванте признался, что очень переживает за дочь из-за фейковых новостей, которые порождают к школьнице неприязнь.