Отец Греты Тунберг признался, что очень переживает за свою дочь

Отец шведской школьницы Греты Тунберг, одного из главных в мире экоактивистов, заявил, что беспокоится о безопасности дочери. Кроме того, по его мнению, не следует прогуливать школу даже ради такого благого дела, как защита климата, пишет МИР24 со ссылкой на BBC News.
Сванте Тунберг поделился с журналистам, что за три-четыре года до школьных забастовок у Греты началась депрессия.
”Она перестала разговаривать, перестала ходить в школу”, — указал мужчина. Он добавил, что в какой-то момент девочка стала отказываться от еды, поэтому семья объединилась, для того чтобы помочь Грете.
Сванте добавил, что в это же время девочка проявила интерес к экологии. Ее родители поддержали образ жизни подростка. Так, мама экоактивистки отказалась от авиаперелетов, а отец стал веганом. Мужчина сопровождал Грету в экспедициях в Нью-Йорк и Мадрид.
”Я все это делал, потому что знал, что так правильно, но не для того чтобы сохранить климат, а чтобы спасти своего ребенка”, — указал Тунберг.
Грета, по словам мужчины, нашла занятие по душе, которое сделало ее счастливой. Вместе с тем Сванте признался, что очень переживает за дочь из-за фейковых новостей, которые порождают к школьнице неприязнь.
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