Отчет Европола: в Латвии и Литве впервые прошли аресты ультраправых, готовивших теракты в этих странах

В целом активность террористов была констатирована в 13 странах Евросоюза, причем, если говорить о терроризме "правого крыла", то Латвия и Литва в прошлом году сообщили о первых с момента вступления этих стран в ЕС задержаниях именно ультраправых, которых следствие подозревает в подготовке терактов, говорится в докладе.

При этом Европол предупреждает о риске увеличения терактов именно со стороны экстремистов правого крыла, отчасти вдохновленных атакой 2019 года в Новой Зеландии, когда вооруженный мужчина расстрелял посетителей мечети.

"Хотя многие группы экстремистов правого крыла по всему ЕС не выбрали путь насилия, они подпитывают атмосферу страха и стойкой неприязни к группам меньшинств", — говорится в документе. Также отмечается, что "эта атмосфера основана на ксенофобии, ненависти к евреям и мусульманам, а также пропитана предпосылками в духе антииммиграции". В итоге это может привести к тому, что отдельные радикально настроенные личности могут преступить границу и начать использовать насилие над людьми, которые не соответствуют их убеждениям.

О том, что именно ультраправые могут стать новым риском для Евросоюза, свидетельствует то, что за прошлый год констатировано шесть попыток терактов с их стороны, причем одну удалось осуществить. В 2018 году была зафиксирована лишь одна попытка.

Латвия и Литва впервые попали в отчет Европола как страны, в которых также были проведены задержания и аресты ультраправых, причем на крайне весомых основаниях в пользу подозрений в подготовке терактов.

Литовец хотел устроить взрывы в Вильнюсе

Прокуратура Литвы в пятницу, 26 июня, подтвердила информацию, что осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт.

В суд передано дело, по которому лицо обвиняется в "покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта".

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.