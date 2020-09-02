От прибывающих в Финляндию пассажиров будут требовать отрицательный тест на коронавирус

Новое требование будет касаться пассажиров авиа- и судоходных компаний.
Нововведение является частью более обширного пакета законов, направленных на улучшение ситуации с коронавирусом.
По словам министра транспорта Тимо Харакка, закон будет носить временный характер. Он будет действовать до конца года.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
«Месси будет сложно остаться» - отец и агент Хорхе Месси
Рэперы Pusha T и Logic стали совладельцами Chaos
В Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси