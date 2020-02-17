От коронавируса за сутки погибли 100 человек

Отмечается, что всего от заболевания скончались 1 696 человек.

Кроме того, заболевшими числятся 69288 пациентов, а излечились — 6 639.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.