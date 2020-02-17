17.02.2020, 07:16

От коронавируса за сутки погибли 100 человек

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От коронавируса за сутки погибли 100 человек
AP, Scanpix

Число жертв нового типа коронавируса COVID-2019 за сутки увеличилось на 100 человек в Хубэе Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на власти.

Отмечается, что всего от заболевания скончались 1 696 человек.

Кроме того, заболевшими числятся 69288 пациентов, а излечились — 6 639.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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