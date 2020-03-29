От коронавируса впервые умер младенец

”Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб, и младенец”, — сказал губернатор штата Джей Прицкер. Уточняется, что ребенку не было и года.

Ранее в марте сообщалось, что трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале, после чего его отправили домой. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети уязвимы для коронавируса, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — более двух тысяч, тысяча человек вылечилась.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!