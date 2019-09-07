От электронных сигарет уже умерли пять человек

В США зафиксировано уже пять случаев смерти в результате заболеваний, вероятно вызванных курением электронных сигарет. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу, 6 сентября, передает его слова DW. По его данным, эти случаи зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

В общей сложности в 33 штатах и на американских Виргинских островах зарегистрировано более 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет, сообщает далее CDC, отмечая, что этот показатель может быстро меняться. В ходе расследования не было установлено определенное вещество или марка электронных сигарет, которые бы использовались во всех случаях. Но многие пациенты сообщали, что применяли жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол.