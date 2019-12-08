От 900 евро "на руки" и возможность декрета. В Латвии женщин призывают идти на службу в армию

На данный момент в Национальных вооруженных силах Латвии свободны 8% штатных мест — порядка 500 вакансий. LNT отмечает, что особо подходящими для женщин в армии считают 12 специальностей, в том числе юрист, медик, бухгалтер и специалист по персоналу.

Зарплаты в латвийской профессиональной армии начинаются от 900 евро "на руки". Также женщинам обещают полный пакет соцгарантий, включая декретный отпуск и возможность преждевременного выхода на пенсию.

Для вступления в ряды профессиональных солдат нужно пройти проверку здоровья, психодиагностический тест и тест на физподготовке. Причем для женщин требования значительно снижены: например, норматив по отжиманиям в положении лежа — 14 раз за две минуты. Это почти втрое меньше, чем для мужчин. Упражнение на пресс нужно выполнить 31 раз вместо "мужских" 50.

Заявки от желающих служить принимаются круглый год. Согласно статистике Национальных вооруженных сил, отсев военнослужащих-женщин в первый год службы составляет порядка 20%.