07.09.2019, 13:56

Осужденный в России на 20 лет Олег Сенцов вернулся на Украину

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Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: Sergei Pivovarov, RIA Novosti

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, об этом сообщает "Медуза".

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