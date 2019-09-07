Осужденный в России на 20 лет Олег Сенцов вернулся на Украину

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Oleg Sentsov Foto: Sergei Pivovarov, RIA Novosti

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, об этом сообщает "Медуза".