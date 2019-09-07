Осужденный в России на 20 лет Олег Сенцов вернулся на Украину

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, об этом сообщает "Медуза".
Олег Сенцов вернулся на Украину pic.twitter.com/FDFtM4tKeR— Телеканал Дождь (@tvrain) September 7, 2019
Полный список переданных России заключенных выглядит так:
Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Руслан Гаджиев, Владимир Галич, Сергей Гнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Саттаров, Алексей Седиков, Тарас Синичак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных.
На сайте Владимира Зеленского появился список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву. Среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычний, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.
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